marketing manager ad arezzo torna il corso its gratuito per formare i professionisti del futuro

Arezzo, 6 luglio 2026 – Dopo il successo della prima edizione, torna ad Arezzo il corso ITS SATI Academy "Ma.Ma 2 – Marketing Manager", il percorso biennale di alta formazione completamente gratuito pensato per preparare i professionisti del marketing, della comunicazione e dell'internazionalizzazione delle imprese. Il corso, che prenderà il via a ottobre 2026, è promosso da ITS SATI Academy e vede come soggetto attuatore Formaimpresa, l'agenzia formativa di Confcommercio Firenze-Arezzo. L'obiettivo è formare la figura di Tecnico Superiore per il Marketing, la Comunicazione e l'Internazionalizzazione delle Imprese, una professionalità di V livello EQF, riconosciuta a livello nazionale ed europeo e sempre più richiesta dal mercato del lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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