Presentata una mozione in Consiglio regionale per garantire il futuro del corso di laurea in Infermieristica ad Arezzo
In Consiglio regionale è stata presentata una mozione che riguarda il corso di laurea in Infermieristica ad Arezzo. La proposta mira a garantire il futuro del percorso formativo all’interno dell’ateneo locale. La mozione è stata discussa il 19 maggio 2026 e porta la firma di alcuni membri dell’assemblea regionale. Al momento, non ci sono state ulteriori comunicazioni o decisioni ufficiali sul contenuto specifico della proposta.
Arezzo, 19 maggio 2026 – Francesco Casini (Casa Riformista): “Abbiamo presentato in Consiglio regionale una mozione per sostenere il mantenimento e il rafforzamento del corso di laurea in Infermieristica presso la sede di Arezzo, portando anche all’attenzione della Regione Toscana la situazione che si è aperta in queste settimane sul futuro dei corsi delle professioni sanitarie nel territorio aretino”. Lo dichiara Francesco Casini, capogruppo di Casa Riformista in Consiglio regionale della Toscana. “La battaglia portata... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Consiglio Comunale Schio 27 Aprile 2026
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