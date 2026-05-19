Presentata una mozione in Consiglio regionale per garantire il futuro del corso di laurea in Infermieristica ad Arezzo

In Consiglio regionale è stata presentata una mozione che riguarda il corso di laurea in Infermieristica ad Arezzo. La proposta mira a garantire il futuro del percorso formativo all’interno dell’ateneo locale. La mozione è stata discussa il 19 maggio 2026 e porta la firma di alcuni membri dell’assemblea regionale. Al momento, non ci sono state ulteriori comunicazioni o decisioni ufficiali sul contenuto specifico della proposta.

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