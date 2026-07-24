L’Emilia-Romagna ha approvato il suicidio medicalmente assistito

L’Emilia-Romagna ha approvato una legge che regola l’accesso al suicidio medicalmente assistito, diventando la terza regione italiana a farlo dopo Toscana e Sardegna. La norma stabilisce le modalità di richiesta e le condizioni per usufruire di questa procedura. La legge riguarda esclusivamente le persone che si trovano in condizioni di sofferenza grave e irreversibile e che desiderano porre fine alla propria vita con l’assistenza medica.

L’Emilia-Romagna ha approvato una legge che disciplina l’accesso al suicidio medicalmente assistito. È la terza regione italiana, dopo Toscana e Sardegna. Il via libera è arrivato dall’Assemblea legislativa con i voti della maggioranza di centrosinistra – Partito democratico, Alleanza Verdi-Sinistra, Movimento 5 stelle e civici – mentre il centrodestra ha votato contro. Il provvedimento, presentato da Avs e sostenuto dalla coalizione di governo regionale, definisce tempi e procedure per l’accesso alla morte volontaria medicalmente assistita in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale, in attesa di una legge nazionale che regoli la materia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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