L’Emilia-Romagna approva la legge sul suicidio assistito

Da ilsole24ore.com 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ha approvato una legge regionale che disciplina le procedure per il suicidio assistito. La legge è stata adottata in seguito alle pronunce della Corte costituzionale e stabilisce le modalità per l’accesso al suicidio medicalmente assistito. La normativa definisce i passaggi e le condizioni per chi sceglie questa opzione, in conformità con le decisioni giudiziarie nazionali.

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L’assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l’accesso al suicidio medicalmente assistito, in attuazione delle pronunce della Corte costituzionale. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di centrosinistra e contestato dalle opposizioni, definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale, in attesa di una disciplina nazionale. È la terza regione in Italia, dopo Toscana e Sardegna, a dotarsi di una legge che definisce tempi e procedure per l’aiuto medico alla morte volontaria. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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