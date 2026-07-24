L' Emilia-Romagna approva la legge sul fine vita è la terza regione in Italia

L'Emilia-Romagna ha approvato una legge sul suicidio medicalmente assistito, diventando la terza regione italiana a farlo dopo Toscana e Sardegna. La normativa disciplina le procedure in conformità ai principi stabiliti dalla Corte costituzionale. La legge regola le modalità di accesso e le procedure per l’attuazione del fine vita, in linea con quanto previsto dalla decisione della Corte. La regione si aggiunge alle altre due già intervenute in materia.

L’Emilia-Romagna approva la legge sul suicidio medicalmente assistito. È la terza Regione in Italia, dopo Toscana e Sardegna, a disciplinare con una legge le procedure per dare attuazione ai principi fissati dalla Corte costituzionale. Esulta l’associazione Luca Coscioni, che sottolinea il «successo» anche «a fronte della paralisi del Parlamento» sul tema. Per il governatore Michele de Pascale in assenza di una legge nazionale la Regione ha scelto «lo strumento più forte, più trasparente e più pubblico», cioè una legge regionale, per garantire un’applicazione uniforme dei principi fissati dalla Corte costituzionale e regole «più chiare, più trasparenti e con maggiori garanzie rispetto al passato». 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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FINE VITA. LEmilia-Romagna approva la legge che definisce e tutela le modalità

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