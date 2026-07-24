Il 57% degli italiani si è detto favorevole a un ampliamento dei casi in cui è ammessa la legittima difesa, secondo un sondaggio di Youtrend per Sky Tg24. La rilevazione è stata condotta subito dopo la condanna definitiva di un gioielliere coinvolto in un episodio di difesa personale. La maggioranza degli intervistati si è espressa a favore di modifiche alla normativa in materia, con un aumento del consenso anche tra gli elettori del campo largo.

La maggioranza degli italiani è favorevole a un ampliamento del perimetro della legittima difesa. Il dato emerge da un sondaggio Youtrend per Sky Tg24, condotto all’indomani della condanna definitiva del gioielliere Mario Roggero e nel pieno del dibattito che ne è seguito. Il 57% degli italiani a favore di un ampliamento della legittima difesa. A dirsi d’accordo con un allargamento dei casi in cui si può applicare la legittima difesa è il 57% degli italiani, a fronte del 10% appena del campione che ritiene che, invece, la sua applicazione andrebbe limitata. Ridotta anche la quota di quanti ritengono che la legge vada bene così com’è, che si attesta al 20%, mentre il 13% del campione non sa esprimere un parere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Legittima difesa, a favore dell’ampliamento il 57% degli italiani. Boom anche tra gli elettori del campo largo

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LEGITTIMA DIFESA IN RUSSIA VS ITALIA: IL CASO ROGGERO

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