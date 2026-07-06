Il campo largo, per ora, dribbla il tema. Ma con il primo evento unitario previsto l’8 luglio a Napoli le domande sulla leadership del fronte progressista non sono più eludibili. Così sono i sondaggi a dare una risposta che, almeno per il momento, i leader evitano di fornire: chi sarà il leader della coalizione e quale sarà, quindi, il nome indicato come candidato premier e sfidante di Giorgia Meloni alle prossime elezioni politiche? I partiti che compongono il campo largo non hanno ancora neanche stabilito le regole del gioco: si parla di primarie, ma anche di una scelta su un nome condiviso. L’ipotesi che più stuzzica i sondaggisti è... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici, gli elettori del campo largo non hanno dubbi: Conte dovrebbe essere il leader della coalizione, doppiata Schlein

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Sondaggio politico: confronto tra campo largo e centrodestra

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Sondaggio molto interessante di Ipsos sulla distribuzione socio-demografica e politica degli elettori di #Vannacci. Il generale pesca da destra (ex FdI e Lega) ma anche da non collocati ed ex astenuti (un terzo dei suoi elettori non ha votato alle europee 2024). x.com

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