Sondaggi politici gli elettori del campo largo non hanno dubbi | Conte dovrebbe essere il leader della coalizione doppiata Schlein

Da lanotiziagiornale.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli elettori del campo largo preferiscono che l’attuale leader del Movimento 5 Stelle sia il candidato alla guida della coalizione, superando la sfidante Schlein. I sondaggi mostrano una preferenza netta in questa direzione. Per ora, il fronte progressista evita di affrontare apertamente il tema della leadership, ma con l’evento unitario previsto per l’8 luglio a Napoli, le discussioni su chi debba rappresentare il fronte sono destinate a diventare più evidenti.

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Il campo largo, per ora, dribbla il tema. Ma con il primo evento unitario previsto l’8 luglio a Napoli le domande sulla leadership del fronte progressista non sono più eludibili. Così sono i sondaggi a dare una risposta che, almeno per il momento, i leader evitano di fornire: chi sarà il leader della coalizione e quale sarà, quindi, il nome indicato come candidato premier e sfidante di Giorgia Meloni alle prossime elezioni politiche? I partiti che compongono il campo largo non hanno ancora neanche stabilito le regole del gioco: si parla di primarie, ma anche di una scelta su un nome condiviso. L’ipotesi che più stuzzica i sondaggisti è... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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