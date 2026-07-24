Legge sulla montagna Mercato a rischio
Con l’entrata in vigore della legge n. 112025, nota come Legge sulla Montagna, sono stati attivati nuovi criteri per il riconoscimento dello status di comune montano. La normativa stabilisce le condizioni necessarie per ottenere questa qualifica, influenzando anche il mercato locale. La modifica normativa potrebbe avere ripercussioni sulle attività commerciali e sui finanziamenti destinati ai comuni interessati. La legge mira a regolamentare e sostenere le aree montane attraverso criteri ufficiali.
Con l’entrata in vigore della legge n. 112025, conosciuta come ’ Legge sulla Montagna ’, sono diventati operativi i nuovi criteri per il riconoscimento dello status di comune montano. Fra questi viene escluso dalla categoria Mercato Saraceno – Comune della media Vallata del Savio – con possibili ripercussioni economiche e sociali per il territorio. Per Cna Cesena Val Savio, presieduta da Federico Giovannetti, la norma evidenzia una contraddizione: Mercato Saraceno continua infatti a presentare le caratteristiche tipiche delle aree montane interne, ma rischia di perdere l’accesso alle risorse economiche destinate proprio a compensarne le fragilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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