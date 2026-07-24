legge sulla montagna mercato a rischio

Notizia in breve

Con l’entrata in vigore della legge n. 112025, nota come Legge sulla Montagna, sono stati attivati nuovi criteri per il riconoscimento dello status di comune montano. La normativa stabilisce le condizioni necessarie per ottenere questa qualifica, influenzando anche il mercato locale. La modifica normativa potrebbe avere ripercussioni sulle attività commerciali e sui finanziamenti destinati ai comuni interessati. La legge mira a regolamentare e sostenere le aree montane attraverso criteri ufficiali.