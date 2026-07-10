La legge sulla montagna penalizza i nostri Comuni

Da ilrestodelcarlino.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Governo ha pubblicato il decreto attuativo sulla nuova classificazione dei Comuni montani, confermando la decisione di procedere senza modifiche. La misura, contestata da sindaci e amministratori di diverse forze politiche, penalizza i Comuni montani. La legge sulla montagna, quindi, rimane in vigore con le sue disposizioni, senza variazioni rispetto alle proposte iniziali. La decisione è stata presa nonostante le forti opposizioni espresse in vari incontri pubblici e riunioni di amministrazione locale.

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"Il Governo ha scelto di tirare dritto. Con la pubblicazione del decreto attuativo sulla nuova classificazione dei Comuni montani diventa ufficiale una scelta che sindaci e amministratori, di ogni appartenenza politica, avevano contestato con forza". Con queste parole la sindaca di Mercato Saraceno, Monica Rossi, commenta sull’epilogo riguardante il futuro penalizzato dei territori collinari e montani. Il dibattito in Valle del Savio riguarda l’esclusione di alcuni centri collinari dallo status di Comune montano a seguito della nuova ‘ Legge sulla Montagna ’ e dei relativi decreti. Mentre l’Alta Valle mantiene le tutele (come Bagno di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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