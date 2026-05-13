Cna | il rischio Legge Montagna e la sicurezza idraulica post-alluvione

Recentemente, sono state discusse le implicazioni della nuova Legge Montagna e delle normative sulla sicurezza idraulica in seguito alle recenti alluvioni. Le modifiche ai parametri altimetrici potrebbero avere effetti significativi sulle attività economiche nelle zone collinari e montane. La questione riguarda principalmente come le regolamentazioni influiranno sulle pratiche di sviluppo e sull’utilizzo del territorio in queste aree. La discussione si concentra sui possibili cambiamenti per le comunità locali e le imprese coinvolte.

? Punti chiave Come influenzeranno i nuovi parametri altimetrici l'economia delle valli appenniniche?. Quali rischi concreti comporta la nuova classificazione dei comuni montani?. Come cambierà la gestione del rischio idrico con la Variante Pai Po?. Chi riuscirà a difendere gli interessi degli imprenditori nelle aree interne?.? In Breve Assemblea Cna Colline forlivesi con Milena Garavini e oltre 100 stakeholder a Forlimpopoli.. Giovanni Montevecchi analizza rischi Legge 1312025 per le comunità dell'Appennino.. Daniele Mercatali e Roberto Cavallucci discutono Variante Pai Po per la sicurezza idraulica.. Valeria Liverani e Davide Baruffi affrontano pianificazione territoriale e fondi per aree interne.🔗 Leggi su Ameve.eu

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