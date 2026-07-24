legge elettorale tajani le preferenze non sono la chiave di tutto

Il ministro degli Affari Europei ha detto che la legge elettorale approvata alla Camera era accettabile così com’era. Ha aggiunto che eventuali emendamenti saranno valutati, senza specificare quali. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti delle proposte di modifica o sulle posizioni di altri gruppi politici. La discussione sulla legge elettorale prosegue senza indicazioni di una decisione definitiva.

ROMA (ITALPRESS) – “Per noi andava bene la legge così come era stata approvata alla Camera. Se ci saranno degli emendamenti li esamineremo, valuteremo, i nostri gruppi parlamentari si riuniranno, studieranno le proposte e poi decideranno come votare la proposta che eventualmente verrà fatta dai nostri alleati, senza pregiudizi ma senza costrizioni”. Così il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario di Fi, Antonio Tajani, ospite a Radio Anch'io su Radio1 Rai, sulla possibilità che Forza Italia sia disposta a votare a favore di un eventuale nuovo emendamento sulle preferenze per la legge elettorale. “Si trova sempre nell'ambito del... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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L. elettorale, Tajani: Preferenze non sono elemento essenziale

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