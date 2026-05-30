La legge elettorale non può essere considerata valida solo sulla base delle preferenze espresse dagli elettori. La scelta dei candidati per Camera e Senato influisce sulla credibilità e sulla serietà del sistema elettorale. La riflessione evidenzia che le preferenze non sono un elemento imprescindibile e che la qualità della legge dipende anche da altri aspetti, come le modalità di selezione e le regole di assegnazione dei seggi.

Non c’è alcun dubbio che la scelta degli eletti alla Camera e al Senato non è una variabile indipendente ai fini della credibilità e della serietà di una legge elettorale. Al riguardo, tutti conosciamo – o almeno coloro che sono attenti alle dinamiche delle leggi elettorali che, purtroppo, nel nostro paese sono una ristrettissima minoranza di persone – le vicende che hanno concretamente caratterizzato il dibattito politico italiano in merito al capitolo delle leggi elettorali. Ora, e per non farla lunga ripetendo sempre e solo le stesse riflessioni, credo che non possiamo aggirare un tema che, periodicamente, fa capolino. Parlo, cioè, del ricorso alle preferenze per eleggere i futuri parlamentari. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Legge elettorale, perché le preferenze non sono da santificare. La riflessione di Merlo

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