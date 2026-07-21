Legge elettorale Tajani da Meloni | Basta preferenze o rischiamo

Il leader di Forza Italia ha chiesto alla premier di eliminare le preferenze nella legge elettorale, avvertendo che senza modifiche potrebbe essere coinvolta la Corte costituzionale. Oggi si avvia l’iter al Senato. Durante un pranzo a Palazzo Chigi, i due hanno discusso della questione, mentre il partito di governo ha detto agli alleati che senza interventi correttivi si procederà con la revisione legislativa.

Pranzo a Palazzo Chigi tra la premier e il leader FI. Oggi via all’iter al Senato. FdI agli alleati: senza ritocchi interviene la Corte. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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TRAVAGLIO VS TAJANI: 'QUAL E' IL SENSO DI QUESTA RIFORMA'

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