La maggioranza ha raggiunto un accordo sulle preferenze nella legge elettorale. La proposta prevede un voto finale segreto, nonostante la richiesta di trasparenza da parte del leader di coalizione. Dopo mesi di tensioni e trattative tra i partiti, si è deciso di fare marcia indietro su uno dei punti più discussi, con un cambio di rotta improvviso. La decisione è stata comunicata in vista dell’approdo in aula a Montecitorio.

Dopo mesi di tensioni, liti interne alla maggioranza, contatti e proposte, trattative tra gli sherpa,Forza Italia e Legatirano il freno a mano e fanno inversione con sgommata sull’asfalto torrido di questi giorni, su uno dei punti più masticati e dibattuti della nuovalegge elettoraleattesa in aula a Montecitorio. Ovvero,le preferenze. All’assemblea del gruppo convocata per mezzogiorno il presidente dei deputati azzurri Enrico Costa annuncia il cambio di orientamento sull’emendamento per reintrodurre lepreferenze sebbene con sistema semi-bloccato. Emendamento depositato proprio allo scadere del termine, quandoFdIdecide di giocarsi il tutto e per tutto depositando una proposta di modifica sul tema conNmeUdcma sotto la quale mancavano le firme dei forzisti e Carroccio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Legge elettorale, maggioranza trova intesa su preferenze. Meloni chiede di ‘metterci la faccia’ ma voto finale sarà segreto

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La maggioranza trova lintesa sulla nuova legge elettorale

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