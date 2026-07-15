Legge elettorale il vero rebus per la maggioranza di Meloni non sono i franchi tiratori ma le preferenze
La maggioranza di governo ha subito una sconfitta in Parlamento a causa di un voto perso, sollevando dubbi sulla tenuta dei numeri. Il vero problema non sono i franchi tiratori, ma le preferenze, che rischiano di complicare l'iter della legge elettorale. Nel mirino ci sono anche Forza Italia e un emendamento che potrebbe aver favorito pochi. La vicenda apre più domande che risposte sulla stabilità del sostegno parlamentare.
Franchi tiratori, Forza Italia nel mirino e un emendamento che forse conveniva a pochi: il retroscena sulla maggioranza battuta Un voto perso che apre più domande che risposte. Un voto soltanto. Tanto è bastato per trasformare la riforma della legge elettorale in un caso politico. La maggiora. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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La bocciatura delle preferenze nella #leggeelettorale non comporterà la crisi di governo, e non è uno scandalo che si parli di riforma elettorale a fine legislatura. Il problema vero per la maggioranza è che manca la prospettiva di insieme, il quadro generale. P x.com
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