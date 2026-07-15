legge elettorale il vero rebus per la maggioranza di meloni non sono i franchi tiratori ma le preferenze

Notizia in breve

La maggioranza di governo ha subito una sconfitta in Parlamento a causa di un voto perso, sollevando dubbi sulla tenuta dei numeri. Il vero problema non sono i franchi tiratori, ma le preferenze, che rischiano di complicare l'iter della legge elettorale. Nel mirino ci sono anche Forza Italia e un emendamento che potrebbe aver favorito pochi. La vicenda apre più domande che risposte sulla stabilità del sostegno parlamentare.