Legge elettorale il vero rebus per la maggioranza di Meloni non sono i franchi tiratori ma le preferenze

Da ilgiornaleditalia.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La maggioranza di governo ha subito una sconfitta in Parlamento a causa di un voto perso, sollevando dubbi sulla tenuta dei numeri. Il vero problema non sono i franchi tiratori, ma le preferenze, che rischiano di complicare l'iter della legge elettorale. Nel mirino ci sono anche Forza Italia e un emendamento che potrebbe aver favorito pochi. La vicenda apre più domande che risposte sulla stabilità del sostegno parlamentare.

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Franchi tiratori, Forza Italia nel mirino e un emendamento che forse conveniva a pochi: il retroscena sulla maggioranza battuta Un voto perso che apre più domande che risposte. Un voto soltanto. Tanto è bastato per trasformare la riforma della legge elettorale in un caso politico. La maggiora. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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