Caso Leonardo La Russa parla la ragazza che ha denunciato lo stupro | Indagini condizionate vado alla Cedu A Report foto e documenti inediti

La giovane donna che ha accusato lo studente di averla stuprata ha rilasciato le sue prime dichiarazioni pubbliche, affermando che le indagini sarebbero state condizionate e annunciando che si rivolgerà alla Corte europea dei diritti dell'uomo. La ragazza ha anche detto di ritenere ingiusto che il suo caso venga considerato influenzato dal fatto che il presunto aggressore sia figlio di un importante esponente politico. A Report sono stati mostrati foto e documenti inediti relativi alla vicenda.

«Non è possibile che solo perché è figlio di un politico, non posso avere ragione». A parlare per la prima volta pubblicamente, in tv, è la ragazza che ha denunciato per stupro Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio. Reato poi archiviato lo scorso anno dal Tribunale di Milano, secondo cui la giovane sarebbe stata consenziente al rapporto denunciato. Dopo l’esplosione del caso lei ha dovuto lasciare Milano e riparare all’estero. Ora vuota il sacco ai microfoni di Report, su Rai 3. «Come mai ha deciso di parlare proprio adesso e di farlo a volto scoperto?», le chiede l’inviato della trasmissione Giorgio Mottola nell’anticipazione del servizio che andrà in onda domenica sera. 🔗 Leggi su Open.online

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