Il nuovo amministratore delegato della Juventus ha partecipato alla prima assemblea come dirigente del club, discutendo delle strategie di mercato con altri dirigenti. La società sta lavorando su tre fronti, con particolare attenzione a portiere e attaccante. La Juventus continua a seguire con interesse le trattative per il portiere argentino e il centravanti francese, senza aver ancora concluso gli accordi. Le trattative coinvolgono anche altri dirigenti, tra cui Fenucci e Cherubini.

Il nuovo Ceo alla prima assemblea da dirigente bianconero: le trame di mercato con i colleghi Fenucci e Cherubini Portiere e centravanti: la Juventus insiste e non molla la presa per il ‘Dibu’ Martinez e Kolo Muani. Il nazionale argentino e il francese sono gli obiettivi prioritari da tempo della ‘Vecchia Signora’. Giovanni Carnevali a margine dell’assemblea di Lega – Foto Calciomercato.it Il nuovo Ceo Carnevali non si arrende, anche se al momento la quadra non c’è rispettivamente con Aston Villa e Paris Saint-Germain nonostante il via libera dei due giocatori. La Juve prossimamente formulerà una nuova offerta per entrambi e allo stesso tempo non perde di vista le altre piste. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Calciomercato.it - Lega galeotta: Carnevali lavora sul triplo colpo per la Juventus | CM

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Juventus, triplo piano B se sfuma il ‘sogno’ Bernardo Silva | CMLa Juventus sta valutando diverse alternative nel caso in cui non riuscisse a concludere l'acquisto di Bernardo Silva, ritenuto il principale...

Juventus, solo Yildiz è incedibile: triplo addio da 130 milioni | CMLa Juventus valuta tre cessioni con un incasso totale di 130 milioni di euro, ma solo Yildiz è incedibile.