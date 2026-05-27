Juventus solo Yildiz è incedibile | triplo addio da 130 milioni | CM

La Juventus valuta tre cessioni con un incasso totale di 130 milioni di euro, ma solo Yildiz è incedibile. La mancanza di qualificazione alla Champions League rende più difficile il mercato, secondo il Ceo. La lista delle uscite include tre giocatori, pronti a lasciare la Continassa. La società ha in programma di vendere i giocatori in base alle decisioni sul mercato e alle possibilità di incasso. La situazione influisce sulle strategie future e sui piani di rafforzamento.

Prevista una cessione eccellente in casa Juve senza la qualificazione in Champions League: tre indiziati nella lista delle uscite alla Continassa Il mancato accesso alla prossima Champions League complica inevitabilmente i piani sul mercato della Juventus, come ammesso anche dal Ceo Comolli. Bremer, Yildiz e Cambiaso (Ansa) – Calciomercato.it Ci sarà una cessione pesante per coprire i mancati introiti della competizione europea più blasonata e allo stato attuale c’è un unico incedibile: Kenan Yildiz. La ‘Vecchia Signora’ rispedirà al mittente qualsiasi offerta per il numero dieci turco, a sua volta super motivato nel ripotare in futuro la Juve ai fasti di un tempo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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