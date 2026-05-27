Juventus solo Yildiz è incedibile | triplo addio da 130 milioni | CM

Da calciomercato.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Juventus valuta tre cessioni con un incasso totale di 130 milioni di euro, ma solo Yildiz è incedibile. La mancanza di qualificazione alla Champions League rende più difficile il mercato, secondo il Ceo. La lista delle uscite include tre giocatori, pronti a lasciare la Continassa. La società ha in programma di vendere i giocatori in base alle decisioni sul mercato e alle possibilità di incasso. La situazione influisce sulle strategie future e sui piani di rafforzamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Prevista una cessione eccellente in casa Juve senza la qualificazione in Champions League: tre indiziati nella lista delle uscite alla Continassa Il mancato accesso alla prossima Champions League complica inevitabilmente i piani sul mercato della Juventus, come ammesso anche dal Ceo Comolli. Bremer, Yildiz e Cambiaso (Ansa) – Calciomercato.it Ci sarà una cessione pesante per coprire i mancati introiti della competizione europea più blasonata e allo stato attuale c’è un unico incedibile: Kenan Yildiz. La ‘Vecchia Signora’ rispedirà al mittente qualsiasi offerta per il numero dieci turco, a sua volta super motivato nel ripotare in futuro la Juve ai fasti di un tempo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

juventus solo yildiz 232 incedibile triplo addio da 130 milioni cm
© Calciomercato.it - Juventus, solo Yildiz è incedibile: triplo addio da 130 milioni | CM
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Juventus, tra Champions e mercato: triplo colpo a casa Fabregas | CMLa Juventus si prepara a sfidare il Como per un posto in Champions League, mentre monitora da vicino alcuni giocatori della squadra di Fabregas.

Triplo obiettivo: Juventus spettatrice (interessata) di Sassuolo-Milan | CMDurante la partita tra Sassuolo e Milan, alcuni rappresentanti della Juventus erano presenti allo stadio Mapei.

Temi più discussi: Yildiz, gioiello di famiglia: per la Juve non si tocca. Anche senza la Champions; Yildiz, le immagini virali e l’unica tentazione mercato: per la Juve non cambia nulla; Juve, Comolli: Al lavoro per il futuro con Spalletti e Yildiz fa parte del nostro progetto; Matchday | Torino-Juventus: precedenti, numeri e stato di forma.

juventus solo yildiz èComolli (Juventus): Miglioreremo insieme, Yildiz non si toccaDamien Comolli, in un incontro con i giornalisti, ha analizzato la stagione dei bianconeri appena conclusa: Abbiamo un solo piano, riportare al successo la Juventus. La mancata qualificazione in Cham ... sport.sky.it

juventus solo yildiz èJuventus, la Uefa obbliga le scelte di Comolli: si salva solo Yildiz, chi saranno i sacrificatiJuventus costretta a vendere: Bremer primo indiziato dopo il flop Champions. Yildiz resta incedibile, a rischio anche Thuram e Cambiaso. sport.virgilio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web