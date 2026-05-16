Juventus triplo piano B se sfuma il ‘sogno’ Bernardo Silva | CM

La Juventus sta valutando diverse alternative nel caso in cui non riuscisse a concludere l'acquisto di Bernardo Silva, ritenuto il principale obiettivo di mercato. Se l'affare dovesse saltare, la società ha già individuato tre possibili soluzioni da esplorare. Il tecnico ha ribadito il forte interesse per il calciatore portoghese, ma nel frattempo si stanno analizzando altre opzioni per rinforzare la rosa. Le trattative sono ancora in corso e non ci sono decisioni definitive al momento.

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Il campione portoghese resta la priorità di Spalletti: tre piste se dovesse fallire l’assalto all’obiettivo numero uno Non è un mistero il ‘debole’ di Luciano Spalletti per Bernando Silva, in cima alla lista dei desideri del tecnico bianconero per rinforzare il centrocampo della Juventus in vista della prossima stagione. Bernardo Silva, priorità della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it Il portoghese è una priorità per l’ex Ct della Nazionale e si libererà a parametro zero in estate dopo la fine del matrimonio con il Manchester City. La ‘Vecchia Signora’ è in piena corsa per fregiarsi delle prestazioni del 31enne mancino nato a Lisbona, sfruttando anche i rapporti consolidati con il suo super agente Jorge Mendes. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, triplo piano B se sfuma il ‘sogno’ Bernardo Silva | CM ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Juventus: il piano per Bernardo SilvaLa Juventus ha definito il piano per provare a portare Bernardo Silva a Torino nell’estate 2026. Leggi anche: Juventus, Bernardo Silva è il sogno ma occhio alla concorrenza