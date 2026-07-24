Il profilo Instagram della Lega spara a zero su Ursula e Bruxelles, affondati con un. tappo di plastica. "Tutti che parlano dell’arrivo delle nuove banconote dell’ Unione Europea . noi ce le immaginiamo così, che ne dite?", ironizza il post con la foto condivisa di una (immaginaria) nuova banconota da 20 euro. Sopra, l'immagine dell'iconico tappo di plastica anti-inquinamento reso obbligatorio dall'Ue. "Ingegnerizzata per resistere ai più alti standard di burocrazi ed eurofollie", si legge nella spiegazione della foto. "20 sono i gradi del condizionatore nell'ufficio di Ursula Von der Leyen" mentre "il tappo invece rappresenta la follia di... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Lega, "ecco la nuova banconota da 20 euro": clamoroso siluro su Ursula e Ue

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Addio alla banconota da 500 euro. Arriva lo stop definitivo della BCE

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