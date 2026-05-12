Andria 11enne morso da un cane per strada | il padrone gli getta una banconota da 20 euro e se ne va

Da tgcom24.mediaset.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, un bambino di 11 anni è stato morso da un cane in strada mentre tornava a casa con il fratellino. Dopo l'episodio, il proprietario dell’animale ha consegnato al bambino una banconota da 20 euro e si è allontanato senza ulteriori spiegazioni. L’episodio si è verificato in una zona frequentata abitualmente, e il bambino ha riportato ferite da morso.

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Un bimbo di 11 anni stava passeggiando per le strade di Andria e andava verso casa con il fratellino, quando un cane è sbucato dal nulla azzannandogli il polpaccio. Il padrone dell'animale, invece che prestargli aiuto o attendere l'arrivo dei familiari del bambino, si sarebbe limitato a tirare fuori il portafoglio facendo cadere a terra una banconota da venti euro. Poi ha preso il cane e se n'è andato. L'11enne è stato portato immediatamente in pronto soccorso dove è stato medicato. I suoi genitori stanno ora valutando di presentare denuncia contro l'uomo, la cui identità al momento rimane ignota., L'episodio è avvenuto intorno alle 20 di lunedì 11 maggio nei pressi della chiesa di Santa Maria Addolorata alle Croci.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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