La truffa che mette a rischio gli automobilisti | Hanno appoggiato una banconota da 20 euro sul parabrezza poi mi hanno seguito in scooter

Negli ultimi giorni sono stati segnalati diversi episodi in varie zone della provincia, in cui automobilisti hanno trovato una banconota da 20 euro poggiata sul parabrezza delle proprie vetture. In alcuni casi, subito dopo aver scoperto l’oggetto, alcuni di loro sono stati seguiti in scooter o hanno notato comportamenti sospetti nelle vicinanze. La presenza della banconota sembra essere il primo passo di una truffa che mira a coinvolgere i cittadini in situazioni poco chiare.

La truffa della banconota lasciata sul parabrezza dell'auto. Sono stati segnalati casi simili in tutta la provincia. Ecco il racconto di un automobilista che avrebbe rischiato una truffa. Ecco come funziona. "Stamattina mi hanno quasi fregato e avrebbe potuto finire molto peggio. Vi scrivo perché. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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La truffa del finanziamento forzato quando acquistate una nuova vettura, #shortsvideo

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