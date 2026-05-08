Un commento su Instagram, ora rimosso, ha attirato l’attenzione di Alexandra Leclerc. Qualcuno aveva scritto che lei non sarebbe niente senza suo marito, il pilota di auto da corsa. La donna ha deciso di rispondere, affrontando direttamente le parole lasciate sul social. L’episodio si è svolto in un contesto di discussione online, con Alexandra che ha scelto di intervenire per difendersi da quelle affermazioni.

I commenti sono aumentati dopo il matrimonio privato celebrato a marzo. Il primo, a quanto pare, visto che i due hanno lasciato intendere che ci sarà una seconda cerimonia, più grande. «Non vedo l’ora di sposarti di nuovo, il prossimo anno» è la didascalia del carosello degli scatti delle nozze, pubblicato da lei sul suo profilo. Poche ore fa, però, Alexandra Leclerc ha deciso di rispondere a un hater che, sotto una sua foto accanto a quello che sembra essere il garage Ferrari, con pantaloni rossi perfettamente in tema, le aveva scritto: «Non sei nulla senza tuo marito». Lei ha replicato: «In realtà, senza mio marito sono una ragazza normale, con hobby normali, interessi normali e passioni normali, che cerca di essere il più gentile possibile.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Alexandra Leclerc replica a chi le dice: «Non sei niente senza tuo marito Charles Leclerc»

Alexandra Leclerc & Rebecca Donaldson at the Australian Grand Prix #senategrandprix #f12026 #f1

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“Non siamo tutti destinati a diventare cantanti, medici, attrici o atleti, e questo non diminuisce il valore di una persona” #AlexandraLeclerc #CharlesLeclerc x.com

Il potente messaggio di Alexandra Leclerc sui social, rispondendo ai commenti che l'accusano di "essere nulla senza Leclerc". "@equentench.priv In realtà, senza mio marito sono una ragazza normale, con i miei normali hobby, i miei normali interessi, le mie - facebook.com facebook