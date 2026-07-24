LeBron James ha deciso di unirsi ai Philadelphia 76ers per la prossima stagione. Firmerà un contratto di due anni per 8 milioni di dollari, con un’opzione per la seconda stagione. Dopo aver riflettuto a lungo, il giocatore ha dichiarato di voler conquistare l’ultimo titolo e di non essere più interessato ai guadagni. La scelta si concretizza a pochi giorni dall’apertura della stagione NBA.

Philadelphia. LeBron James ha scelto, dopo averci pensato su parecchio, quest’estate. Giocherà la prossima stagione per i 76ers. Firmerà un contratto biennale da 8 milioni di dollari, con opzione del giocatore per la seconda stagione. Ha fatto lo sconto a Philly, ha scelto davvero di provare a vincere un quinto titolo Nba prima di dire basta con la pallacanestro. Philadelphia significa Joel Embiid, Jaylen Brown Tyrese Maxey, dunque significa assalto al titolo. E la volontà di non privilegiare per forza il marketing, il brand personale, il tour d’addio nelle arena d’America, ma appunto provare ad aggiungere un altro trionfo alla sua straordinaria e infinita carriera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LeBron sceglie i Sixers: "Voglio l'ultimo anello, ormai i soldi non mi interessano"

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