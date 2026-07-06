Dopo una stagione senza successi e senza qualificazioni in Champions, il proprietario di una squadra di calcio ha deciso di investire acquistando giocatori di alto livello. La mossa mira a rafforzare la rosa e a migliorare le prestazioni della squadra nella prossima stagione. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, ma l'intervento è stato percepito come un tentativo di cambiare rotta dopo un anno deludente. La campagna di rafforzamento coinvolge diversi nuovi acquisti nel mercato di riparazione.

Per una volta, il portafoglio cum grano salis non è rimasto in fuorigioco. Dopo una stagione finita come certe commedie tristi, fischi e niente Champions, Cardinale ha provato a fare l'unica cosa che nel calcio mette a tacere gli algoritmi: comprare giocatori veri. Ramos è un segnale, Gila e Amorim pure, non ancora un progetto, magari, ma almeno un inizio. Van Dijk sarebbe un acquisto monster. *** Francia-Marocco è il quarto di finale che nessun ministero dell'Interno vorrebbe. In campo c'è Mbappé, certo, vs la nazionale più cresciuta dell'ultimo quinquennio. Il Marocco non è più favola, folklore o simpatica sorpresa. È una squadra vera, feroce, adulta, capace di eliminare il Canada senza spettinarsi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Enigma LeBron tra ultimo anello e canto del cigno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il canto del CignoEra tutto pronto per una grande vittoria contro tre squadre considerate minori, ma alla fine non si è giocato.

Adani attacca Allegri: “Catastrofe Milan, canto del cigno”Adani ha commentato negativamente la situazione del Milan, definendo la posizione in classifica come una “catastrofe” e parlando di un “canto del...