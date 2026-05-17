Il tecnico ha dichiarato di confidare sull’esperienza dei giocatori più esperti per affrontare la prossima partita, lasciando da parte le polemiche di 15 anni fa. Ha sottolineato che la squadra avversaria, la Salernitana, è composta da elementi di qualità, costruiti per raggiungere obiettivi di successo. Non ha espresso opinioni su eventi passati, concentrandosi invece sulla necessità di migliorare in vista della sfida imminente.

Mister Mandorlini, rispetto alla partita col Cittadella, dove si deve migliorare? "La Salernitana è una squadra di valore, costruita per vincere. L’ambiente e le difficoltà saranno diversi. Più si va avanti e più il valore di chi affronti si alza. Il Cittadella ci ha creato problemi, ma credo che ne abbiamo creati molti di più noi a loro". Novità di formazione all’orizzonte? "Può darsi. Bisogna anche considerare che mercoledì torneremo subito in campo. Oggi è solo il ‘primo tempo’ di una sfida importante". Si aspetta una Salernitana aggressiva? "Sinceramente? Non lo so. A me interessa quello che facciamo noi. Di certo aumenta la pericolosità dell’avversario e serve più attenzione in fase difensiva". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Mi aspetto una mano dai giocatori più esperti. Le polemiche di 15 anni fa? Non mi interessano"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Calcio, Marotta (Inter): Mano di Pongracic Tanti hanno acclarato che era calcio di rigore

Sullo stesso argomento

“Mi è uscita una palla sul collo e mi hanno operata. Sono andata nel panico, l’infermiera mi teneva la mano perché piangevo”: Natalia Paragoni in ospedaleL’influencer ed ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, Natalia Paragoni è finita in ospedale.

Leggi anche: Fondo per il trasporto pubblico, Lucente: “Mi aspetto di più per la Lombardia, basta smenarci dai 50 ai 70 milioni”

Mi aspetto una mano dai giocatori più esperti. Le polemiche di 15 anni fa? Non mi interessanoMister Mandorlini, rispetto alla partita col Cittadella, dove si deve migliorare? La Salernitana è una squadra di valore, costruita per vincere. L’ambiente e le difficoltà saranno diversi. Più si va ... ilrestodelcarlino.it

Ho bisogno di una mano Ho perso il mio lavoro e offro disegni a prezzo accessibile reddit

Milan, Tare: Champions fondamentale per il club, mi aspetto una grande rispostaIgli Tare, direttore sportivo del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro l'Atalanta: L'assenza in campo di Modric è importante, ma la sua presenza è devastante perché sta insi ... msn.com