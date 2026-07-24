LeBron James ha annunciato sui social che giocherà un’altra stagione, vestendo la maglia dei Philadelphia 76ers. La notizia sorprendente coinvolge il miglior marcatore di sempre dell’NBA, che ha deciso di continuare a giocare. La decisione riguarda la squadra di Filadelfia, senza ulteriori dettagli sul contratto o sui motivi. La notizia ha suscitato reazioni tra tifosi e addetti ai lavori, ma non sono stati forniti altri aggiornamenti ufficiali.

AGI - LeBron James giocherà ancora una stagione e lo farà con la gloriosa maglia dei Philadelphia 76ers. L'annuncio a sorpresa è arrivato sui social dalla stessa star del basket americano, miglior marcatore di tutti i tempi dell' NBA. James ha annunciato il suo passaggio ai Philadelphia 76ers per la sua 24esima stagione nella lega nordamericana. L'addio ai Los Angeles Lakers. Il "Re" 41enne, quattro volte campione NBA, aveva annunciato a fine giugno il suo addio ai Los Angeles Lakers, squadra in cui era arrivato nel 2018 e con cui aveva vinto il titolo nel 2020. I Sixers sono la quarta squadra di James dall'inizio della sua carriera, dopo Cleveland, Miami e i Lakers. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - LeBron James sempre eterno, giocherà ancora una stagione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LeBron James es eterno

Notizie e thread social correlati

LeBron James giocherà con i Philadelphia 76ersLeBron James, 41 anni, giocherà la sua 24esima stagione in NBA con i Philadelphia 76ers.

LeBron James ha scelto: giocherà a PhiladelphiaLeBron James ha annunciato su X che giocherà con i Philadelphia 76ers nella prossima stagione.

NBA, eterno LeBron: diventa a il più vecchio di sempre ad andare in tripla doppiaIn attesa di partecipare al suo 22° All-Star Game consecutivo, mentre molti altri colleghi approfittano della pausa per recuperare da problemi fisici di varia entità, a 41 anni LeBron James scende in ... sport.sky.it

NBA, LeBron James: Nessun primato è eterno: ogni record è fatto per essere battutoTra i giocatori in attività non c'è nessuno sopra i 30.000 punti in carriera, mentre il n°23 dei Lakers da oggi veleggia sopra 40.000. Eppure in conferenza stampa LeBron insiste nel non voler ... sport.sky.it