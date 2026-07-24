LeBron James ha scelto | giocherà a Philadelphia

LeBron James ha annunciato su X che giocherà con i Philadelphia 76ers nella prossima stagione. Dopo tre settimane di attesa, la decisione è stata confermata tramite un messaggio sul suo profilo ufficiale.

Dopo oltre tre settimane di attesa, LeBron James ha sciolto le riserve: nella prossima stagione giocherà con i Philadelphia 76ers. E’ stato lui stesso a confermarlo attraverso una serie di Tweet sul suo profilo ufficiale di X. Lo scorso giugno i Los Angeles Lakers avevano annunciato la fine del contratto con il “prescelto”. “ Credo di poter aiutare a rendere i Philadelphia 76ers una squadra da titolo e sono così entusiasta di energizzare una nuova base di tifosi e iniziare questo incredibile viaggio per l’ultima volta”, ha scritto LeBron. I thought I was done when the season ended. I wasn't ready to announce it, and I knew I needed some time to really decide, but I was pretty sure I played my last game. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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