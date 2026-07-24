Lebron James sceglie Philadelphia | Voglio vincere un altro titolo

Lebron James ha firmato con i Philadelphia 76ers per due stagioni, dopo aver inizialmente considerato il ritiro. La scelta arriva nonostante le voci di un possibile addio al basket, e l’obiettivo dichiarato è vincere un altro titolo. La decisione sorprende il mondo dello sport, con il giocatore che opta per un nuovo team a pochi mesi dalla fine della sua carriera.

Nonostante l’ipotesi di ritiro ventilata nei giorni scorsi, Lebron James sorprende tutti ancora una volta e sceglie di firmare con i Philadelphia 76ers per due stagioni. Un’altra sfida, forse l’ultima della sua carriera, attende così, a 41 anni, uno dei più grandi giocatori di basket del mondo ed unico ad aver realizzati più punti. LEBRON JAMES SCEGLIE PHILADELPHIA 76ERS: I DETTAGLI DEL CONTRATTO L’accordo prevede un biennale da 8 milioni complessivi con opzione sulla seconda stagione. Per James si tratta della 24esima stagione in carriera in una squadra tutta nuova che comunque può già ritenersi competitiva, avendo tra le proprie fila altri giocatori talentuosi: Tyrese Maxey, il giovanissimo Vj Edgecombe, e Joel Embiid, che nel 2023 vinse il premio di miglior giocatore della Lega. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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