LeBron James sceglie Philadelphia | Voglio vincere un altro titolo Le cifre del contratto

LeBron James ha annunciato sui social di aver firmato con i Philadelphia 76ers un contratto di due anni da 8 milioni di dollari. La decisione è stata presa dopo aver valutato anche il ritiro e senza considerare un ritorno a Miami. La sua scelta si concentra sull’obiettivo di vincere un altro titolo.

Niente ritorno a Miami: LeBron James firmerà con i Philadelphia 76ers un contratto da 8 milioni di dollari per due stagioni. Lo ha annunciato lo stesso King James sui social, spiegando che sarà la sua 'ultima decisione", che arriva dopo aver seriamente considerato il ritiro. “Credo di poter aiutare i Philadelphia 76ers a diventare una squadra da titolo e sono entusiasta di dare energia a una nuova tifoseria e iniziare quest’incredibile percorso un'ultima volta”, ha detto. E ancora: "Pensavo di aver chiuso la carriera quando la stagione è finita. Non ero pronto ad annunciarlo, e sapevo di aver bisogno di un po' di tempo per decidere davvero, ma ero abbastanza sicuro di aver giocato la mia ultima partita. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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