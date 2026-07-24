Il Fenerbahçe ha presentato un'offerta di 50 milioni di euro per l'acquisto di Rafa Leao dal Milan. La proposta prevede anche un ingaggio annuo di 8 milioni di euro per il giocatore. Il club turco sembra intenzionato a accelerare le trattative e si sta muovendo concretamente per concretizzare l'acquisto. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali dal Milan o dal giocatore riguardo alla trattativa.

Il Fenerbahce fa sul serio per Rafa Leao. È pronto a trattare l’acquisto del suo cartellino e nel frattempo ha presentato al portoghese una proposta di ingaggio da capogiro: 8 milioni di euro netti come base fissa più 1,5 milioni se supererà le 20 presenze, altri 1,5 milioni se segnerà 15 gol e un altro milione in caso di vittoria del campionato turco. Il tutto per cinque stagioni. I turchi inoltre hanno intenzione di comprare il cartellino di Leao: niente prestito, anche se con obbligo di riscatto. La valutazione? Intorno ai 40 milioni, ma la cifra può salire. Almeno fino a 50 con i bonus. Se il Milan riuscirà a venderlo, si butterà su Konstantinos Karetsas, il greco del Genk che piace ad Amorim e a Cardinale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Leao prove di addio, il Fenerbahce accelera: pronti 50 milioni per il Milan, 8 all'anno al giocatore

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