Rafael Leao ha dichiarato di essere aperto a lasciare il Milan, confermando le voci di un possibile trasferimento. La società potrebbe incassare fino a 50 milioni di euro dalla cessione del giocatore e risparmiare circa 12 milioni all’anno di ingaggio. La situazione riguarda la volontà del calciatore di valutare altre opzioni, mentre il club si prepara a eventuali trattative di mercato. La decisione definitiva non è ancora stata comunicata ufficialmente.

Rafael Leao ha rotto il silenzio sul proprio futuro e aperto concretamente alla possibilità di lasciare il Milan. L’attaccante, arrivato ai rossoneri nel 2019, ha lasciato intendere di essere pronto a intraprendere una nuova esperienza professionale dopo sette stagioni in rossonero. Tra le possibili destinazioni vengono citati i principali campionati europei, come Premier League e Liga, senza escludere l’interesse proveniente dall’Arabia Saudita, dove diversi club stanno continuando a investire cifre molto elevate per attirare giocatori di primo piano. La cessione di Leao potrebbe rimpinguare le casse del Milan, ma molto meno rispetto alla clausola prevista nel suo contratto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Leao pronto all’addio, il Milan può incassare fino a 50 milioni e risparmiarne 12 all’anno

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