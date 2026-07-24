Leão parla ancora | Sono ancora sotto contratto con il Milan e finché indosserò la maglia

Il portoghese ha dichiarato di essere ancora sotto contratto con il Milan e di continuare a indossare la maglia finché il contratto sarà in vigore. Il club rossonero mira a ottenere più di 50 milioni di euro dalla vendita del giocatore. La situazione resta aperta e dipende dagli sviluppi nelle trattative di mercato.

Leão resta uno dei nodi principali dell'estate rossonera: il Milan vuole cercare di incassare una cifra superiore ai 50 milioni di euro dalla cessione del portoghese. Questo per poi investire in un trequartista offensivo, priorità massima per Ruben Amorim e il suo 3-4-2-1 molto offensivo. Dal finale di stagione, Rafa ha parlato tantissime volte del suo futuro, aprendo chiaramente alla sua voglia di giocare in campionati importanti come la Liga spagnola o la Premier League. Al momento, però, è la Turchia la pista più probabile per il futuro dell'attaccante del Milan. promowebapp Le parole di Rafael Leão al podcast Podpah sul futuro al Milan.... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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