In un'intervista, il calciatore ha dichiarato che, se dovesse lasciare il club, partirebbe soddisfatto per aver contribuito a migliorare la squadra. Ha anche commentato il suo rapporto con l'allenatore, senza entrare in dettagli specifici. Ha affermato di essere contento e soddisfatto del suo percorso al club e di lasciare il club con buoni ricordi. La dichiarazione è stata rilasciata anche durante un'evento allo stadio.

Rafa Leao non ha mai fatto tante interviste come in questo periodo. E in ogni intervista ormai parla del possibile addio al Milan. L'ultima in realtà è di due giorni fa ma è stata notata in Italia soltanto oggi. Leao parla a Rtp, la tv portoghese che lo riprende in un San Siro deserto. La frase centrale: "Ho già conquistato quello che volevo conquistare con il Milan. Nel calcio non si può mai dire mai, non si sa mai cosa riserva il futuro, ma se dovesse succedere, me ne andrò da qui molto contento, soddisfatto di aver contribuito a portare il club dove merita di stare". Rtp chiede a Leao chi sia stato il miglior allenatore avuto in carriera e Rafa risponde così: "Mi sarebbe piaciuto essere allenato da Jorge Jesus per più tempo, è stato un allenatore che ha scommesso su di me. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - "Io via dal Milan contento e soddisfatto". Leao parla ancora di addio. E su Pioli...

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