Leao non cambia idea | Parlato col club della cessione ma il Milan lo aspetta il 29 in Australia

Leao ha confermato di aver parlato con il club di una possibile cessione, ma il giocatore si presenterà comunque in Australia il 29, come previsto. Ha aggiunto di aver già discusso con il Milan sulla possibilità di un trasferimento e di voler dare il massimo durante la preparazione, anche se non sa se la trattativa andrà in porto.

"Avevo già parlato con il Milan della possibilità di provare una nuova esperienza, non so se succederà, devo presentarmi lì il 29 e finché sarò lì darò il massimo, sempre nel rispetto della maglia che mi ha dato tutto. Penso che sia un club che mi ha aiutato molto sotto ogni aspetto, ma nella vita si hanno ambizioni anche per altre cose e se succederà, studierò le opzioni, ma resto un giocatore del Milan": lo dice Rafael Leao ad un podcast brasiliano, visto che si trova al momento in Brasile per gli ultimi giorni di riposo concessi dal Milan dopo il Mondiale., Il destino di Leao sembra essere lontano da Milano dopo che a più riprese il portoghese aveva fatto capire di essere alla ricerca di una nuova sfida: "Penso di aver dato tutto quello che potevo dare. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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