Il Milan ha ricevuto un’offerta da 10 milioni di euro a stagione per Rafael Leão. La società valuta la cessione dell’attaccante per sistemare il bilancio dopo il fallimento in Champions League. Non sono stati resi noti i dettagli dell’offerta né le eventuali richieste del club sul prezzo di vendita. La trattativa è in corso, ma ancora nessuna decisione definitiva è stata presa. Leão è tra i giocatori più richiesti sul mercato.

Il mancato approdo del Milan nella prossima edizione della Champions League impone profonde riflessioni non solo sul piano tecnico, ma anche su quello economico-finanziario. L'assenza dai gironi della massima competizione europea genererà un deficit stimato tra i 40 e i 50 milioni di euro nel bilancio rossonero. Per colmare questa minusvalenza, la proprietà - il fondo statunitense RedBird - ha aperto alla cessione di uno dei pezzi pregiati della rosa: il numero 10 Rafael Leão. Tuttavia, l'ultima annata agonistica sotto la guida di Massimiliano Allegri è stata fortemente condizionata dai problemi fisici (infortunio al muscolo soleo del polpaccio e successivamente pubalgia) e da un equivoco tattico. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, addio shock a Leão: offerta da 10 milioni a stagione. Ecco quanto vuole il club per la cessione

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