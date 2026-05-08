Milan possibile cessione Leao | il club valuta l’offerta per il portoghese

Il club sta considerando un'offerta per l'attaccante portoghese, con una valutazione di circa 60 milioni di euro. La decisione di cederlo potrebbe essere influenzata dalla sua esclusione dalla formazione titolare nelle ultime partite. La dirigenza sta analizzando la proposta e le implicazioni legate alla situazione del giocatore in rosa. Al momento, non sono stati annunci ufficiali riguardo alla cessione o alle motivazioni di questa scelta.

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? Domande chiave Perché la dirigenza vuole vendere Leao a soli 60 milioni?. Come influirà l'esclusione dalla formazione titolare sul suo futuro?. Chi prenderà il posto del portoghese nell'attacco di Allegri?. Quali conseguenze avrà la sua cessione sullo spogliatoio rossonero?.? In Breve Clausola di 175 milioni contro possibili offerte da 50-60 milioni di euro.. Gol totali stagionali nove con ultima rete segnata il 1 marzo.. Gerarchia offensiva vede il portoghese sotto Pulisic e Santiago Gimenez.. Incompatibilità tattica con il modulo 3-5-2 di Massimiliano Allegri.. Il Milan valuta la cessione di Rafael Leao durante la prossima finestra di mercato dopo che l’attaccante portoghese rischia di restare escluso dalla formazione iniziale di Massimiliano Allegri per il match contro l’Atalanta domenica sera.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milan, possibile cessione Leao: il club valuta l’offerta per il portoghese Notizie correlate Calciomercato Barcellona, pronta un’offerta da 90 milioni dalla Saudi Pro League per Raphinha: il club valuta la cessioneCalciomercato Barcellona, pronta un’offerta da 90 milioni dalla Saudi Pro League per Raphinha: il club valuta la cessione Calciomercato Roma, colpo... Leggi anche: Leao Milan, passi avanti per il rinnovo: il club lavora al prolungamento del portoghese, le ultime Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Milan: via Leao, dentro Sorloth e Zirkzee. Juve-Allison: ecco le cifre. Inter di nuovo su Nico Paz; Dalle critiche alla voci sulla cessione: Leao deve (ri)dimostrarsi da Milan; Leao saluta il Milan, fissato il prezzo: c’è già la destinazione; Leao, il Milan ora vacilla: panchina possibile e addio sempre meno lontano. Milan, aria di rivoluzione: 5 cessioni, via anche Leao e NkunkuPunto interrogativo sulle prossime strategie del calciomercato del Milan in vista della prossima estate. La sensazione è che il ... fantamaster.it Milan, clamorosa ipotesi per la cessione di Leao: addio all’Europa!Leao all'Al Hilal - Finale di stagione molto complicato per il Milan allenato da Massimiliano Allegri, reduce dalla brutta ... fantamaster.it #Bartesaghi: "Voglio restare al #Milan il più a lungo possibile. Vi dico chi è il più forte tra i miei compagni" #ACMilan #SempreMilan x.com Milannews.it - facebook.com facebook