Rafa Leao ha dichiarato che, nonostante abbia ricevuto molto dal Milan, ha altre ambizioni nella vita. Il 29 dicembre si presenterà al ritiro della squadra, ma al momento si trova al centro di voci di mercato riguardanti un trasferimento al Fenerbahçe. La trattativa tra il club turco e il giocatore sembra essere in fase avanzata, mentre il calciatore si prepara per il rientro agli allenamenti.

A pochi giorni dal suo atteso ritorno a Milanello dopo le vacanze post-Mondiali e proprio mentre sembra entrare nel vivo la trattativa con il Fenerbahçe, Rafa Leao torna a parlare del suo possibile addio al Milan. Il portoghese stavolta sceglie il podcast brasiliano "Podpah", considerata la sua presenza a San Paolo per un evento legato alla sua marca d'abbigliamento. "Avevo già parlato con la società della possibilità di provare una nuova esperienza: non so se succederà, devo presentarmi a Milanello il 29 e finché sarò lì darò il massimo, sempre nel rispetto della maglia che mi ha dato tutto - ha confermato il portoghese, che aveva già espresso concetti d'addio a inizio giugno -. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Leao: "Il Milan mi ha dato tanto, ma nella vita ci sono anche altre ambizioni. Il 29 sarò in ritiro, ma..."

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Leão sul futuro: "Il Milan mi ha dato tanto. Poi si ambiscono cose nuove"Rafael Leão ha dichiarato di aver ricevuto molto dal Milan, ma ha anche affermato di avere aspirazioni diverse per il suo futuro.

Temi più discussi: Leao prove di addio, il Fenerbahce accelera: pronti 50 milioni per il Milan, 8 all'anno al giocatore; La Turchia chiama Leao: lui attende, la posizione del Milan. E intanto spunta Disasi per la difesa; Il Galatasaray offre 10 milioni all’anno a Leao: e lui riflette. Quanto chiede il Milan per liberarlo; Aspiro a una nuova sfida: perché Rafael Leao è ancora al Milan anche se ha annunciato l'addio quasi due mesi fa.

Rafael #Leao al podcast Podpah: Il #Milan è un club che mi ha accolto e mi ha dato tanto. Poi si ambisce a cose nuove, ma sono ancora sotto contratto con il Milan e finché indosserò la maglia del club, darò il massimo. x.com

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Leao: Ho parlato col Milan della cessione, non so se succederà. Il 29 andrò in ritiro e studierò le opzioni. Finché sarò lì darò il massimoChe futuro per Rafael Leao? Il promesso partente di casa Milan a sorpresa ha annunciato in Brasile che si presenterà presto in ritiro agli ordini di Ruben Amorim. calciomercato.com

Leao: Ho parlato col Milan della mia cessione. Il 29 andrò in ritiro e finché sarò in squadra darò il massimo. Studierò le opzioniRafael Leao, attaccante portoghese del Milan, ha rilasciato una intervista al podcast brasiliano Podpah, parlando anche del suo futuro. milannews.it