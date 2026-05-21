Rita Guarino, nota nel calcio femminile come ex giocatrice e attuale allenatrice, ha recentemente condiviso alcune riflessioni sulla forza e la determinazione delle persone che affrontano sfide importanti nella vita. La sua esperienza nel mondo del calcio, sia come atleta che come tecnico, le ha permesso di conoscere molte storie di combattimenti personali. Guarino ha sottolineato come la solidarietà tra le donne che lottano per cause di grande rilievo, come la salute, rappresenti un elemento di grande valore per lei.

55 anni, buona parte dei quali spesi sui campi di calcio femminile, in passato come giocatrice in squadre tra cui Juventus e Lazio (ha alle spalle una carriera di oltre 370 goal segnati e 9 scudetti vinti, tra campo e panchina) e poi come allenatrice, attualmente alla guida del West Ham United Women in Inghilterra, Rita Guarino è una coach con idee molto chiare e uno stile tecnico improntato sul senso di responsabilità e sulla consapevolezza, elementi fondanti in ogni squadra di successo. Nel 2012 ha fondato Footballab, un innovativo sistema di allenamento individuale incentrato sul miglioramento delle competenze tecniche e tattiche dei giocatori attraverso programmi personalizzati. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Rita Guarino, campionessa e allenatrice di calcio femminile: «Ognuno combatte le proprie battaglie nella vita. Ma è sentire che ci sono anche altre combattenti, altre persone che lottano per qualcosa di importante, come la salute, ciò che mi conquista»

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