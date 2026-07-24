Rafael Leão ha dichiarato di aver ricevuto molto dal Milan, ma ha anche affermato di avere aspirazioni diverse per il suo futuro. Le sue parole sono state pronunciate durante un podcast, dove ha sottolineato il rapporto positivo con il club e ha lasciato intendere che potrebbe considerare altre opportunità. Leão non ha specificato tempi o dettagli, limitandosi a parlare di un possibile desiderio di nuove sfide.

Rafael Leão continua a parlare del suo futuro: ecco un estratto delle sue parole al podcast Podpah (testo ripreso da SportMediaset): "Il Milan è un club che mi ha accolto e mi ha dato tanto. Poi si ambiscono cose nuove, ma sono ancora sotto contratto con il Milan e finché indosserò la maglia del club, darò il massimo". L'attaccante portoghese ha parlato anche della possibilità di giocare in Brasile in futuro: "Un giorno qui? Forse sì, mi identifico molto con la cultura, le persone e il clima. Le persone del Corinthians sono state molto alla mano con me, le strutture erano buone e mi sono allenato qui per la preparazione della stagione. Non sai mai cosa riserva il futuro, ma ringrazio il club per avermi aperto le porte per potermi allenare". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Leão sul futuro: "Il Milan mi ha dato tanto. Poi si ambiscono cose nuove"

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