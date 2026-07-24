Leao dice addio al Milan? | il portoghese tentato dalla super offerta del Fenerbache

Il portoghese ha ricevuto un'offerta dal Fenerbache, che include un ingaggio molto elevato e soddisfa le richieste economiche del club italiano per il suo cartellino. Dopo aver attirato l'interesse di diversi club della Premier League senza esiti concreti, ora si parla di un possibile trasferimento in Turchia. La trattativa sembrerebbe avanzata, con il club turco pronto a fare sul serio.

Potrebbe essere la Turchia la nuova destinazione dell’asso portoghese. Dopo essere stato accostato a diversi club della Premier League, senza però un seguito concreto, questa volta il Fenerbache è pronto a fare sul serio presentando al giocatore un ingaggio da capogiro oltre ad accontentare la richiesta economica del Milan per il cartellino. Leao dirà dunque addio ai colori rossoneri? LEAO AL PASSO D’ADDIO AL MILAN?: I DETTAGLI DELL’OFFERTA DEL FENERBACHE I turchi si erano già fiondato sul giocatore in occasione delle elezioni presidenziali di maggio attraverso il candidato Hakin Safi. Ma la sconfitta elettorale di quest’ultimo aveva poi fatto decadere il discorso, salvo adesso rientrare prepotentemente di attualità. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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Rafael Leao dice addio al Milan un nuovo capitolo nella sua carriera

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