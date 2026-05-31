Leao dice addio al Milan | Sono pronto per una nuova squadra

Rafael Leao ha annunciato di essere pronto a lasciare il Milan, dopo una stagione complicata. Il calciatore ha dichiarato di essere pronto a unirsi a una nuova squadra, segnando così la fine del suo percorso con il club rossonero. La decisione arriva a seguito di un’annata caratterizzata da momenti difficili e tensioni. Leao ha comunicato ufficialmente la sua intenzione di cercare nuove opportunità altrove.

Dopo una delle stagioni più difficili vissute in rossonero, Rafael Leao è pronto a dire addio ai rossoneri annunciando di fatto il suo saluto al Milan. Leao dice addio al Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it Intervistato da Sport in Portogallo, l’attaccante classe 1999 ha annunciato il suo addio ai rossoneri: “ Sono orgoglioso di aver fatto la storia al Milan, ma ora voglio un nuovo capitolo. Mi aspetto di giocare in un altro campionato. Ho fatto del mio meglio per il Milan, il club mi ha dato tutto, ma mi sento pronto per una nuova squadra, un nuovo campionato e una nuova sfida. È stato un periodo meraviglioso lì”. Siamo quindi al termine... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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Serie A - Leao annuncia laddio al Milan

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