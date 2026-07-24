Leao c' è l' offerta dalla Turchia | la situazione del portoghese

Da sportmediaset.mediaset.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Fenerbahçe ha presentato un'offerta per il portoghese del Milan. La trattativa riguarda il giocatore, che ha un contratto con il club italiano. Lo studio di Sportmediaset, tramite Claudio Raimondi, ha rivelato i dettagli dell'interesse turco e le possibili mosse in vista di una cessione. La proposta è stata discussa nelle ultime settimane, senza ancora una decisione definitiva.

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Nello studio di Sportmediaset Claudio Raimondi spiega i retroscena dell'interesse del Fenerbahce nei confronti del 10 del Milan. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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