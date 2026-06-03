Il Galatasaray non abbandona l’idea Leao | alzata l’offerta per il portoghese

Il Galatasaray ha aumentato l’offerta per il portoghese Rafael Leao, considerato tra i giocatori in uscita dal Milan. Dopo un incontro tra l’entourage dell’attaccante e i dirigenti di un club turco, che non ha portato a un accordo, il club ha deciso di rilanciare con una proposta più alta. L’interesse per il giocatore è confermato, ma non si conoscono ancora i dettagli dell’offerta.

Rafael Leao è sicuramente una delle pedine principali per il mercato in uscita del Milan. Dopo un colloquio fallimentare tra l’entourage del portoghese e i vertici del Fenerbahce, il Galatasaray ha deciso di puntare al rialzo per il portoghese. Come riportato da Daniele Longo su X, il club turco avrebbe offerto un contratto da 8 milioni di euro a stagione più 2 di bonus legati a traguardi individuali e di squadra. Le ambizioni di Leao. Dopo le dichiarazioni di settimana scorsa che lasciavano pochi dubbi sulla volontà del portoghese di cambiare aria, anche il presidente del Fenerbahce Hakan Safi si era espresso sull’attaccante rossonero, affermando che dal colloquio avuto con l’entourage del giocatore sembrava chiara l’idea di cercare un campionato più competitivo di quello turco. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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