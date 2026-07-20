Il Milan sta valutando la permanenza di Leão, nonostante una proposta di stipendio molto alta. Il giocatore non ha ancora dato una risposta definitiva. La trattativa in entrata del club si concentra sul trasferimento di Karetsas, talento greco, che potrebbe arrivare in trequarti. La decisione sul futuro di Leão dipende anche dai movimenti di mercato in uscita.

Il calciomercato in entrata del Milan è strettamente legato ai movimenti in uscita. Come analizzato nelle scorse ore, il prescelto della dirigenza rossonera per la trequarti è il talento greco K?nstantinos Karetsas. Il classe 2007 del KRC Genk ha le caratteristiche perfette richieste da Rúben Amorim: un mancino naturale che ama agire partendo da destra. L'ostacolo principale resta la valutazione di 40 milioni di euro imposta dal club belga, che ha già respinto un assalto da 30 milioni del Borussia Dortmund. Per sbloccare la trattativa, Via Aldo Rossi deve fare cassa, e il nome in cima alla lista dei partenti resta quello di Rafael Leão. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro dell'attaccante portoghese classe 1999. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, sistemazione cercasi per Leão. C'è una maxi-offerta di stipendio, ma non è convinto

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Milan, contatto telefonico tra Leao e Amorim: le novità

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