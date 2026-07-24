Damiano Gavino ha dichiarato che la competizione tra fratelli non esiste e che condividono tutto. Ha inoltre riconosciuto il ruolo di Lea nel suo avvicinamento alla recitazione, affermando che la sua presenza è stata fondamentale nei primi provini e continua a esserlo.

È Damiano il primo a riconoscere quanto Lea abbia avuto un ruolo importante nel suo avvicinamento alla recitazione: «Mi ricordo che nei primi provini è stata fondamentale la sua presenza e continua a esserlo incredibilmente». Ma Lea ridimensiona subito la narrazione secondo cui il cinema sarebbe semplicemente capitato al fratello: «È stato un bambino che io conosco molto bene, che ha sempre guardato il cinema, ha guardato film diversi, film al giorno, ha guardato backstage. Diciamo che lo aveva dentro». E se per un periodo è stato Damiano a ritrovarsi davanti alle occasioni più importanti, tra i due non sembra essere mai scattata quella... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Lea e Damiano Gavino: «La competizione tra fratelli non esiste, condividiamo tutto»

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Lea Gavino e la competizione con suo fratello Damiano - Hot Ones Italia 13/03/2026

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