Damiano Gavino ha dichiarato di aver superato momenti difficili legati a sé stesso, definendosi il suo peggior nemico. Ha espresso preoccupazione per il lato oscuro della fama, paragonandolo a Star Wars. Ha inoltre affermato di aver imparato a capire le altre persone, anche se non sono state specificate le esperienze o le situazioni precise.

Che cosa pensa di aver imparato finora di importante? «Ho imparato a mettermi nei panni delle persone che ho davanti. Qualcuno ha detto che viviamo in una società che ti dice che, per sapere chi sei, devi stare solo con te stesso: io non sono assolutamente d'accordo, perché per capire chi sei e come reagisci a determinate situazioni credo che sia necessario confrontarti con qualcun altro. Il mio lavoro è proprio questo: vivere fuori, confrontarmi con persone totalmente diverse da me, trovare un punto d'incontro e cercare di portare quello che ho imparato nella vita vera anche in scena». Che rapporto ha Damiano Gavino con la solitudine? «All'inizio è molto comodo stare da soli, ma lo trovo anche pericolosissimo, perché la mente non è mai ferma e finisce per viaggiare anche in posti che non vorresti vedere». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Damiano Gavino: «Sono sopravvissuto a me stesso, il peggior nemico che avrei potuto incontrare. E della fama temo il lato oscuro, come in Star Wars»

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