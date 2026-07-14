Damiano Gavino ha raccontato di essere stato influenzato da un professore che gli ha cambiato la vita. Ha anche riferito che, nel corso delle riprese di “Nuovo Olimpo” con il regista Ferzan Özpetek, non si è mai sentito trattato come un esordiente. Gavino ha partecipato al film dopo il successo di “Un Professore” e si definisce uno dei volti emergenti nel panorama cinematografico italiano.

Dal successo di Un Professore all’esperienza cinematografica con Ferzan Özpetek in Nuovo Olimpo, Damiano Gavino si conferma uno dei volti più interessanti della nuova generazione di attori italiani. In occasione del BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, l’attore si è raccontato ai microfoni di SuperGuidaTV, parlando della popolarità arrivata con la serie Rai, del rapporto con grandi professionisti come Alessandro Gassmann e Ferzan Özpetek, della passione per la musica e delle sfide di un mestiere affascinante quanto precario. Intervista a Damiano Gavino al BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Damiano Gavino: “Un Professore mi ha cambiato la vita, ma vivo questo lavoro giorno per giorno. Ferzan Özpetek non mi ha mai trattato come un esordiente” – Intervista

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