Un giornalista britannico ha riferito di aver ricevuto un messaggio da TikTok che suggeriva avesse l’ADHD, basato sui suoi comportamenti quotidiani come dimenticare le chiavi e difficoltà di concentrazione. Dopo aver consultato esperti, gli è stato detto di non auto-diagnosticarsi. La storia è partita da pubblicità sulla piattaforma social, che sembravano rispecchiare le sue esperienze personali, tra piatti sporchi, lavori incompiuti e problemi finanziari.

Un giornalista britannico, Matthew Wilcox, racconta al Daily Mail la sua storia incredibile che è partita dalle pubblicità su TikTok apparentemente troppo mirate: video che sembravano descrivere esattamente le sue giornate, tra piatti sporchi accumulati, lavori lasciati a metà e mutui sfumati. Gli spot promuovevano musica per la concentrazione e programmi “per menti ad alto QI”, e lui si è ritrovato a chiedersi se dietro anni di frustrazioni personali, tra cui il licenziamento da una rivista specializzata dopo pochi mesi, non si nascondesse un ADHD (Disturbo da Deficit di AttenzioneIperattività) mai diagnosticato. Da lì, l’autore ha deciso di indagare seriamente sul fenomeno, scoprendo di non essere affatto un caso isolato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “TikTok mi ha detto che avevo l’ADHD perché dimenticavo le chiavi, avevo difficoltà a concentrarmi al lavoro. Poi ho chiesto agli esperti e mi hanno messo in guardia”: la storia di Matthew Wilcox

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