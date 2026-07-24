Ieri mattina a Milanello, il patron dei rossoneri è stato presente per incontrare lo staff e discutere delle strategie di mercato e programmazione della squadra. Nel frattempo, è stato ufficializzato il rinnovo del contratto di Modric fino al 2027.

Ieri mattina a Milanello si è visto anche il patron Gerry Cardinale, la cui missione nel quartier generale dei rossoneri è servita per fare il punto della situazione con Ruben Amorim dopo gli acquisti per circa 100 milioni di euro di Gonçalo Ramos e Mario Gila e la conferma ancora per un anno di Luka Modric ufficializzata dal club a metà pomeriggio. "Pronto a dare tutto ancora una volta per questa maglia - le prime parole del croato che si unirà ai compagni in Australia, a Perth, all’inizio di agosto -. Sono felice di restare al Milan, un club in cui mi sono sentito il benvenuto e amato sin dal primo giorno. Dopo un’annata al di sotto delle aspettative, la voglia di riscatto è immensa". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le strategie del Diavolo. Cardinale a Milanello. Modric-2027: è ufficiale

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CdS – Milan, ufficiale il rinnovo di Modric fino al 2027: l’annuncioLuka Modric ha firmato un nuovo contratto con il Milan, che lo lega alla squadra fino al 30 giugno 2027.

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Le strategie del Diavolo. Cardinale a Milanello. Modric-2027: è ufficialeIl patron vede Amorim: si è discusso del futuro di Leao e di un difensore (Inacio). Arriva l’annuncio del rinnovo del croato: La mia voglia di riscatto è immensa. . sport.quotidiano.net

The Devil's strategies. Cardinal at Milanello. Modric-2027: it's official.The owner is meeting with Amorim: they discussed Leao's future and a defender (Inacio). The Croatian's contract renewal has been announced: My desire to redeem myself is immense. ... sport.quotidiano.net